Fostul sef al Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, cercetat penal pentru hartuirea fostei iubite

Judecatoria Timisoara a admis in parte plangerea formulata de Iulia Mihoc, fosta iubita a fostului sef al Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, colonelul in rezerva Nicolae Boia, impotriva ordonantei de clasare dispusa de procuror in dosarul 2838/P/2022, si a dispus trimiterea cauzei, inapoi, la unitatea de parchet competenta."Admite in parte plangerea formulata de petenta Mihoc Iulia impotriva ordonantei de clasare din data de 23.05.2023 a Parchetului de pe ... citește toată știrea