Fostul sot al mamei care s-a aruncat cu copiii de pe bloc, in Timisoara, este in stare de soc. Iulia era casnica si terminase psihologia

Mama care a murit impreuna cu cei doi copii ai sai dupa ce a sarit de pe un bloc din Timisoara, marti, 3 mai, avea programata casatoria cu tatal celor mici.Femeia de 32 de ani, impreuna cu cei doi copii ai ei, un baietel si o fetita, de 3 si respectiv 6 ani, a urcat pe terasa unui bloc de 10 etaje din Timisoara, i-a luat pe cei mici in brate si a sarit.Tatal copiilor a aflat de tragedie de la politisti, in timp ce se afla in Austria, la munca. Acesta urma sa se recasatoreasca cu mama lor ... citeste toata stirea