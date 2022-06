Fostul viceprimar al Timisoarei timp de 12 ani face agricultura bio. "Ce se intampla acum in politica este extrem de infestat chimic"

Dupa o viata in administratie si politica, Adrian Orza s-a apucat de agricultura. Fostul viceprimar al Timisoarei, timp de 12 ani, in perioada 2000 -2012, apoi doua mandate, in 2012 - 2020, consilier local, cultiva rosii si castraveti bio. Adrian Orza, fost viceprimar al Timisoarei in era Gheorghe Ciuhandu, s-a reorientat dupa ce a parasit administratia timisoreana. Locuind la Sag, la 11 kilometri de Timisoara, Orza s-a apucat de agricultura bio. A construit din fonduri europene doua sere, pe o ... citeste toata stirea