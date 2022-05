Echipa de consilieri existenta a cabinetul lui Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, a fost completata cu un nou colaborator. Actual consilier local PNL, fost viceprimar al Timisoarei, Dan Diaconu va ajuta conducerea CJT in ceea ce privesyte problematica referitoare la Timisoara Capitala Europeana a Culturii. Universitatea Politehnica."Dan Diaconu are o experienta administrativa vasta, ne poate ajuta in ce priveste ... citeste toata stirea