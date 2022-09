Fotbal judetean, Liga V! AS Recas, sefa Seriei 3, iar CSC Boldur campioana la goluri, in aceasta runda

Cea de-a patru runda a Ligii a V-a din Campionatul Judetean de Fotbal Timis, ce a avut loc in acest weekend, a adus pe tabela de marcaj zeci de goluri, majoritatea meciurilor incheindu-se in favoarea gazdelor.In Seria 3, campioana mingilor in poarta a fost CSC Boldur, care a intalnit pe teren propriu pe AS Progesul Vucova, partida ce s-a finalizat cu nu mai putin de noua goluri, 4-0 la pauza, in favoarea echipei gazda. Au inscris cate patru goluri Florin Bolgea si Abel Buciuta, in timp ce ... citeste toata stirea