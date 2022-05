Fotbalistii de la CSM Lugoj au revenit pe locul doi cu doua victorii consecutive

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj a revenit pe locul doi al Divizie D (pe care l-a pierdut in etapa 30), dupa ce a reusit doua victorii consecutive intre 25 si 28 mai.Formatia lugojeana antrenata de Laczko Arpad (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenori portari) a invins in deplasare, in etapa 34, programata la mijlocul saptamanii trecute, in ziua de miercuri 25 mai, gruparea aflata pe locul doi al clasamentului, CS Flacara Parta, cu 2-0, dupa 1-0 la pauza. ... citeste toata stirea