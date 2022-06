Fotbalistii de la CSM Lugoj au terminat campionatul pe locul II, in Divizia D

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj a pus punct sezonului competitional regulat august 2021-iunie 2022, la Divizia D.Formatia lugojeana antrenata in turul campionatului de Dafin Danciu si Lucian Stoica, iar in retur de Laczko Arpad (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari) a terminat in clasament pe locul II, la 11 puncte in spatele liderului Phoenix Buzias, care a acumulat 95 de puncte.Pornind la drum cu o echipa, fara prea mari pretentii, avand, ... citeste toata stirea