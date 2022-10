Fotbalistii de la CSM Lugoj, singuri spre "titlul" de campioni de toamna

Echipa de fotbal a municipiului Lugoj a continuat in etapa a 14-a sirul neintrerupt al victoriilor, inceput in etapa a 3-a, totalizand cu cele trei puncte luate in etapa inaugurala a noului sezon competitional, 13 partide cu rezultate pozitive.In bilantul de pana in prezent mai figureaza doar un rezultat de egalitate, in etapa a doua, pe teren propriu, 0-0 cu CSC Peciu Nou. Fotbalistii antrenati de Arpad Laczko (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari) s-au impus ... citeste toata stirea