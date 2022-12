FOTO. 1.000 kg de materiale pirotehnice, confiscate in urma unor perchezitii, in Timis

Oamenii legii spun ca tanarul, in varsta de 26 de ani, comercializa articolele pirotehnice in mediul online, pe un site. Au descins in locuintele acestuia, aflate in Lugoj si in comuna Barna, si au confiscat 1.000 kg de articole pirotehnice, provenite din Cehia si Romania.Mai mult, politistii au ridicat 291 de formulare comanda si AWB-uri de transport realizate cu o firma de curierat, in perioada octombrie-decembrie 2022. Comenzile aveau valori cuprinse intre 300 si 3.000 de lei."La data de ... citeste toata stirea