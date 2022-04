FOTO. 3000 de puieti de salcam, plantati la Jebel. Voluntari de la 2 si pana la 70 de ani

Sambata, 16 aprilie, de la ora 10, Asociatia Verde de Banat a inceput o noua sesiune de plantare, in comuna Jebel, judetul Timis. La iesirea din localitate, inspre directia Voiteg, s-au plantat 3000 de puieti de salcam."La plantarea noastra de astazi (sambata -n.r.), de la Jebel, am avut voluntari cu varste intre 2 si 70 de ani. A fost o zi minunata, in care cei cativa nori nu au reusit sa ne sperie, asa ca, probabil impresionat de hotararea cu care am demarat actiunea, soarele a venit, ... citeste toata stirea