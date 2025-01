[FOTO] A inceput sezonul distrugerilor! Vandalii din Lugoj protesteaza impotriva bunului simt

De-a lungul anilor, adminsitratia locala a investit mult in amenajarea spatiilor de joaca, de repaus, a spatiului public destinat confortului, insa metehnele vechi mor greu, iar vandalismul isi face simtita prezenta in Lugoj.In ultima perioada, dupa un timp greu de abstinenta, locuitorii certati cu bunul simt au intrat in sevrajul distrugerii si s-au reapucat de distrugerea bunurilor din municipiul de pe Timis.Cosurile de gunoi, bancile, locurile de joaca si alte elemente din spatiul public ... citește toată știrea