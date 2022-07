FOTO. Accident cu doua victime in Stanciova, judetul Timis. O persoana incarcerata

Accidentul a fost anuntat in dispeceratul ISU Banat joi dimineata in jurul orei 10. Salvatorii au fost anuntati ca pe DC66, in Sanciova, doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre soferi, o femeie, a ramas incarcerat.Foto: ISU BanatLa fata locului au fost trimisi sapte pompieri cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere si un echipaj SMURD. De asemenea, la accident intervine si un echipaj SAJ."In accident au fost implicate 2 autoturisme in care se aflau doar soferii. ... citeste toata stirea