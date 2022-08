FOTO. Accident cu un mort in Remetea Mare. Un autoturism a intrat intr-un autotren

Accidentul s-a petrecut duminica in jurul orei 6 pe DN6, in Remetea Mare, dinspre Lugoj spre Timisoara. Un tanar in varsta de 23 de ani, care conducea un autoturism, ar fi adormit la volan si a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un autotren condus de un barbat in varsta de 47 de ani.In urma impactului, o femeie de 36 de ani, pasagera in autoturism, a murit.De asemenea, conducatorul autoturismului, un baiat de ... citeste toata stirea