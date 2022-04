FOTO. Actiune rutiera de amploare la Timisoara. Au participat si politisti din Arad, Hunedoara si Caras-Severin

Politistii de la rutiera au actionat miercuri, intre 16 si 20, la intrarile principale in oras. Au amplasat filtre si radare si i-au avut in vedere pe cei care circula cu viteza prea mare, dar si pe pietonii si biciclistii indisciplinati. La actiune au participat 78 politisti de la rutiera din judet, dar si din Arad, Caras-Severin si Hunedoara. Controalele au fost coordonate de ofiteri de la Directia Rutiera din cadrul IGPR."Astfel, in urma controalelor efectuate, politistii au aplicat 575 de ... citeste toata stirea