De Ziua Femeii, militarii Batalionului 183 Artilerie Mixta "General Ion Dragalina" au facut un gest de admirat, in special in conditiile in care intreaga lume este cu ochii pe un razboi nemilos.Acestia au donat sange pentru semenii care se afla in suferinta si au nevoie.Mai mult decat atat, altruismul militarilor lugojeni a mers mai ... citeste toata stirea