FOTO. Amenzi de peste 11.000 lei pentru proprietarii de caini din zona de nord a Timisoarei

Verificarile au fost desfasurate de politistii locali impreuna cu angajati au primariei si ai societatii de ecarisaj. Politistii au desfasurat verificari in Calea Lipovei, Aradului si in Mehala, la proprietarii de caini persoane fizice si juridice. In urma controalelor, oamenii legii au dat patru amenzi in valoare totala de 11.100 lei.Sursa Foto: Directia Politia Locala Timisoara"Au fost aplicate un numar de patru sanctiuni, in valoare totala de 11100 lei pentru lasarea in libertate a ... citeste toata stirea