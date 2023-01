[FOTO] Aniversarea a 99 de ani a veteranului de razboi, colonel in retragere Nicolae Streian

Aprecierea si consideratia noastra reprezinta cel mai frumos cadou pentru un veteran de razboi. In acest context, militarii Batalionului 183 Artilerie Mixta "General Ion Dragalina" i-au fost alaturi veteranului de razboi, colonel in retragere Nicolae Streian, la implinirea frumoasei varste de 99 de ani.Nicolae Streian s-a nascut la 4 ianuarie 1924 in plaiurile fagetene, la poalele Muntilor Poiana Rusca, mai exact in Gladna Romana intr-o familie de tarani. A luptat in marea batalie de la Paulis ... citeste toata stirea