[FOTO] Artileristii lugojeni, pios omagiu adus eroilor neamului prin participarea la Stafeta Veteranilor

Voluntari ai grupului Invictus Romania participa, in perioada 5-25 octombrie, la cea de-a IX-a editie a Stafetei Veteranilor, eveniment organizat in contextul sarbatoririi Zilei Armatei Romaniei - 25 octombrie.La manifestarea sportiva dedicata eroilor neamului romanesc participa alergatori din viata civila si militari in activitate, in retragere sau in rezerva, precum si militari raniti in teatrele de operatii.Joi, 20 octombrie, urmand traseul albastru, ... citeste toata stirea