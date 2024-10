[FOTO] Aur, argint si bronz! Salba de medalii pentru judokanii de la Vointa Lugoj

O delegatie de 29 de sportivi de la Clubul A.C.S Vointa Lugoj au participat in perioada 19-20 octombrie, la competitia International Judo Cup "Constantin Ali Bogdan" Veterans, kids & Special Needs, care s-a desfasurat in Sala Sporturilor "Constantin Jude" din Timisoara.Cu aceasta ocazie, judokanii lugojeni si-au mai trecut in palmares 24 de medalii de aur, argint si bronz.Pe primul loc al podiumului au urcat Maria Dugan, 22 kilograme, U8, Maya Todorescu, 36 kilograme, U10, Luca Stoia, 23 ... citește toată știrea