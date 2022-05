[FOTO] Calatorie in timp! Concurs international pentru 400 de elevi si 60 de profesori pe platforma e-twinning

Concursul International "Calatorie in timp", ajuns la cea de-a patra editie, a adus si in acest an, asa cum era de asteptat de la o competitie de o asemenea anvergura, participarea unui numar impresionant de elevi si profesori.Proiectul a fost centrat pe tanara generatie, chemata sa constientizeze importanta locurilor de natura istorica din tara si din strainatate, sa cultive respectul fata de stramosi, sa-si dezvolte simtul artistic, dar si pe cel al responsabilitatii. Sunt trepte necesare ... citeste toata stirea