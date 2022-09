FOTO. Ceasul floral, simbolul Timisoarei si al neputintei autoritatilor

Ceasul floral de la Bega, asa cum puteti vedea in imagini, a ajuns aproape o ruina. Un adevarat simbol al Timisoarei, si-a pierdut stralucirea de odinioara, fiind neglijat ani la rand de autoritatile locale. Acesta ar putea intampina turistii in 2023, anul Capitalei Culturale Europene, intr-o avansata stare de degradare.Inca de anul trecut, alesii au prevazut in bugetul local 720.000 de lei pentru renovarea obiectivului. A fost obtinuta autorizatia de construire, insa lucrarile nu au demarat. ... citeste toata stirea