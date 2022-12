FOTO. Cerere inedita in casatorie, in centrul Timisoarei

Ajunul Craciunului a fost o seara magica pentru toti. Copiii au fost nerabdatori in asteptarea Mosului, iar adultii s-au bucurat de fiecare minut petrecut alaturi de cei dragi.La fel ca in fiecare an, pompierii au fost la datorie. Printre alarmele care anunta o noua situatie de urgenta, salvatorii executa si misiuni preventive, cum ar fi asigurarea masurilor specifice in cadrul evenimentelor cu public numeros.Sambata seara, in timp ce efectuau o misiune de asigurare a masurilor specifice la ... citeste toata stirea