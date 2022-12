[FOTO] Cine-i harnic si munceste, creste! Elevii Scolii Gimnaziale Balint au plantat 20 de copaci

Scoala Gimnaziala Balint este implicata in proiectul "Un judet de 10", realizat in cadrul unui parteneriat intre Consiliul Judetean Timis, Inspectoratul Scolar Judetean Timis si Asociatia "Verde de Banat", care si-a propus sa implice elevii institutiilor de invatamant din judet sa planteze copaci, pentru a inverzi zona Banatului.Activitatea a adus bucurie elevilor din clasa a V-a si a VI-a deopotriva, cat si informatii privind plantarea si ingrijirea copacilor. S-au plantat 10 puieti de salcam ... citeste toata stirea