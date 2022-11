Zeci de copii recitatori, care au tinut sa arate ca pretuiesc poeziile in grai, au participat luni, 28 noiembrie, la cea de-a VI-a editie a Festivalului Interjudetean de Poezie Dialectala "Radu Georgescu-Lica Lazarescu", ce a avut loc in cocheta comuna Margina.Scoala Gimnaziala Nr. 2 din Lugoj a participat cu trei elevi, coordonati de profesoara Ana-Maria Dan.Cei trei au facut cinste institutiei de ... citeste toata stirea