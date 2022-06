FOTO. Copiii invata sa circule in siguranta de ziua lor

Elevii au desenat pe asfalt, au folosit semafoare si au reprezentat o statie de imbarcare/debarcare, toate acestea pentru a atrage atentia asupra necesitatii unui spatiu sigur dedicat elevilor in preajma scolilor. Ei participa la evenimentul "Verde pentru Copii", unde invata semnificatia indicatoarelor si cum sa se comporte in trafic.Foto: Tion"Ce vrem noi sa facem prin acest eveniment este sa atragem atentia asupra sigurantei copiilor in trafic si sa testam un concept pentru o statie de ... citeste toata stirea