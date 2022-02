FOTO Cum arata lucrarile la cinematograful Dacia. Sala din cartierul Circumvalatiunii va fi gata pana in toamna

Cinema Victoria va fi, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, primul cinematograf deschis publicului. Sala este dotata cu 200 de locuri, ecran retractabil, sistem de sonorizare pentru filme, concerte sau piese de teatru. Al doilea cinematograf care va fi gata este Dacia din cartierul Circumvalatiunii. Lucrarile sunt finalizate in proportie de 40 la suta."Deschiderea salii Dacia este preconizata in toamna acestui an. Cat mai aproape de inceputul scolii in toamna 2022 e importanta pentru ... citeste toata stirea