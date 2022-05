[FOTO] De Ziua Eden, clientii sunt cei care primesc daruri! Magazinul naturist cu cea mai bogata oferta de produse din Lugoj implineste un an

Amabilitate, diversitate si armonie - acestea sunt cuvintele care definesc magazinul Eden, aflat luna aceasta la ceas aniversar. Magazinul implineste un an de existenta si a devenit unul dintre favoritele lugojenilor preocupati sa adopte un stil de viata sanatos, in armonie cu natura.Situat in Piata I.C. Dragan la numarul 11, Eden este magazinul cu cea mai larga si variata gama de produse naturiste, bio, vegetariene, vegane si nu numai. Oferta cuprinde mai mult de 10.000 de produse de la peste ... citeste toata stirea