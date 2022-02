FOTO. Descopera povestile "Eroilor urbani" timisoreni, la Iulius Town!

Despre acestia este si proiectul foto "Eroii Urbani", o campanie initiata de compania IT Ness Digital Engineering si implementata de Fundatia Comunitara, care poate fi admirat in ansamblurile Iulius Town Timisoara si Palas Iasi. In Timisoara, compania Ness Digital Engineering isi desfasoara activitatea in cladirea de birouri United Business Center 2 din anul 2017, iar in Iasi este prezenta din anul 2012 in United Business Center 2 din proiectul mixt Palas.In Iulius Town Timisoara, expozitia ... citeste toata stirea