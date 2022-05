[FOTO] Diversitate! Mobilitate Erasmus+ in Franta pentru elevii de la Hasdeu

Zece elevii de la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" au participat in perioada 2-7 mai la o mobilitate in Franta, in urma obtinerii unei Acreditari Erasmus+ pentru perioada 2021-2027.Tinerii de la Hasdeu au participat la activitati de invatare alaturi de colegii lor de la Liceul partener din Airion. Participand la aceasta mobilitate, elevii lugojeni si-au dezvoltat competentele de comunicare in limba franceza prin contactul cu vorbitorii nativi ai limbii lui Voltaire, au invatat despre civilizatia ... citeste toata stirea