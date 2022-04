[FOTO] Doua profesoare de la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu au reprezentat Romania in cadrul unui proiect european impotriva violentei in scoli

In perioada 28 martie - 1 aprilie s-a desfasurat la Esperino Gymnasio L.T. din Karditsa Grecia etapa a doua a mobilitatii "KEEP CALM AND STOP BULLYING" din cadrul programului ERASMUS+.Pe langa echipa gazda au mai participat echipe de profesori din Republica Macedonia de Nord, Spania si Romania.Din echipa Romaniei au facut parte Rodica Ciurescu si Alina Voaides Cojan ambele profesoare la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Lugoj. Tema principala a fost discutia despre metodele de combatere a ... citeste toata stirea