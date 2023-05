Sase elevi si doi profesori de la IES Sabino Berthelot din Ravelo (El Sauzal, Tenerife, Spania) s-au aflat in perioada 8-12 mai intr-o mobilitate Erasmus+ la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" din Lugoj.Pe parcursul celor cinci zile, oaspetii, alaturi de elevii si profesorii romani, s-au implicat in exercitii de cunoastere reciproca, pentru a-si dezvolta competentele de comunicare in limba engleza. In program au fost cuprinse vizita la Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta din Lugoj si cateva ... citeste toata stirea