[FOTO] Elevii de la Hasdeu, implicati in realizarea proiectului "Imagini din trecut. Holocaustul din Timis"

Elevii claselor a X-a C, D si E de la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" s-au implicat la realizarea benzii desenate "Imagini din trecut. Holocaustul din Timis", scenariu ilustrat de Octav Ungureanu, care a fost inaugurata joi, 19 septembrie, in Piata Unirii din Timisoara, in prezenta liceenilor lugojeni si oficialitatilor.Expozitie de benzi desenate reda povesti de viata ale evreilor si romilor din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial.Evenimentul a fost prefatat de un dialog despre istorii ... citește toată știrea