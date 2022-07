[FOTO] Exercitiu de incendiu de padure! Pompierii au intervenit promt si au eliminat pericolul

Pompierii timiseni au intervenit vineri, 8 iulie, la un incendiu de padure, in satul Luncanii de Jos, comuna Tomesti, ce putea distruge sute de gospodarii. Din fericire, aceasta interventie a fost doar un exercitiu, in contextul incendierilor iresponsabile a miristilor ce tot au loc in judet.Un efectiv de 30 pompieri (sapte ofiteri, 23 subofiteri) au intervenit la aceasta misiune cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale de serviciu, trei autospeciale de ... citeste toata stirea