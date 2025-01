[FOTO] Fapte, nu fictiune! Elevii de la Hasdeu, lectie interactiva la Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania

Elevii Liceului Teoretic "Iulia Hasdeu" din Lugoj implicati in proiectului international Facts not Fiction - Young Historians Show How to Learn From the Past, proiect implementat de EuroClio-European Association of History Educators si de Institutul Intercultural din Timisoara, au participat joi, 23 ianuarie, la o activitate de invatare pe tema Holocaustului la Bucuresti.In cadrul acestei actiuni, tinerii au vizitat Templul Coral si Memorialul Holocaustului, unde au discutat despre Pogromul ... citește toată știrea