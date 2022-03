[FOTO] Francofonia in sarbatoare, la Hasdeu

Iubitorii limbii franceze sarbatoresc in martie Luna Francofoniei. Pentru a o celebra, elevii Liceului Teoretic "Iulia Hasdeu" Lugoj, coodonati de prof. Adriana Branga si prof. Monica Suciu, au organizat mai multe evenimente denumite sugestiv "Francophonie en fete" - Francofonia in sarbatoare.Evenimentele au reusit sa-i constientizeze pe elevii si pe profesorii scolii cu privire la valorile promovate de Organizatia Internationala a Francofoniei: unitate, cooperare in armonie, intrajutorare, ... citeste toata stirea