[FOTO] Furtuna a produs pagube serioase la Lugoj! Administratia solicita cetatenilor sa colaboreze cu autoritatile pentru inlaturarea efectelor vijeliei

Lugojul a fost lovit in noaptea de miercuri spre joi de o furtuna de o intensitate foarte mare.Cetatenii au primit avertizari de cod rosu si portocaliu prin intermediul RoAlert, insa din nefericire urgia a lasat urmari in oras. Au fost afectate mai multe cladiri si automobile, au cazut stalpi, iar unii copaci au fost pur si simplu smulsi din radacini.Primarul Lugojului, Claudiu Buciu, face un apel catre cetateni pentru a colabora cu autoritatile locale in vederea intervenirii prompte in ... citeste toata stirea