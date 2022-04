FOTO. Hristos a inviat! Mii de timisoreni au mers la catedrala sa ia lumina

Daca in 2020 credinciosii nu au putut merge la biserica sa ia parte la slujba de Inviere, iar in 2021 au stat cuminti in fata Catedralei Mitropolitane, cu masti de protectie pe chipuri, sa asculte slujba oficiata de IPS Ioan, iata ca in 2022 s-au adunat cu miile la miezul noptii pentru a lua Lumina Sfanta.Aeronava care a adus Lumina Sfanta de la Ierusalim in Romania a aterizat sambata, in jurul orei 19, pe Aeroportul Otopeni. Reprezentantul Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, Arhim. Teofil ... citeste toata stirea