Invictus, ,,Stafeta Veteranilor 2023" - editia a X-a, un eveniment organizat la nivel national sub egida Ministerului Apararii Nationale are avea loc in perioada 5 - 25 octombrie.La manifestarea sportiva dedicata eroilor neamului romanesc participa alergatori din viata civila si militari in activitate, in retragere sau in rezerva, precum si militari raniti in teatrele de operatii.Vineri, 20 octombrie, in amurg de seara, urmand traseul albastru, stafeta a ajuns si in urbea lugojeana, venind ... citeste toata stirea