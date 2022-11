FOTO. In vizita la Uzina de Apa Industriala din cartierul Fabric

Uzina de Apa Industriala a fost ridicata la doi ani dupa construirea si punerea in functiune a Uzinei de Apa nr. 1 din Timisoara.Denumita si Stabilimentul Apei de Stropit, uzina furniza apa tuturor fabricilor din Timisoara, prin compania de apa de la acea vreme, ACOT. Uzina de Apa Industriala se afla pe strada Frederic Mistral nr.1.Aceasta a functionat aproape 100 de ani, pana in anul 2006, cand s-a inchis, transformandu-se intr-un centru educational, denumit Centrul Aquapic.Din cand in ... citeste toata stirea