FOTO. Individ dat in urmarire nationala, prins la Timisoara pentru ca asculta muzica prea tare pe strada

Tanarul, cu domiciliul in judetul Prahova, a fost depistat in noaptea de vineri spre sambata, la Timisoara. Era insotit de cativa prieteni alaturi de care asculta muzica tare, la o boxa portabila, pe strada. Jandarmii i-au oprit pe tineri si i-au legitimat."Un grup de patru barbati a furat startul distractiei de Revelion, astfel ca petreceau pe strada, ascultand muzica la nivel ridicat, cu ajutorul unei boxe portabile. Tinerii au fost opriti de echipajul de jandarmi care patrula in zona, iar ... citeste toata stirea