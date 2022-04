[FOTO] Interventie de suflet! Pompierii lugojeni au salvat "mielul de Paste"

Miracolele sunt si pentru animale sau cel putin asa sustin pompierii, care in zi de sarbatoare nu au sacrificat mielul, ci l-au salvat.O astfel de interventie a avut loc in prima zi de Paste. Solicitarea a venit din partea proprietarilor care au anuntat ca animalul a ramas blocat pe o insula a raului Timis, in apropierea municipiului Lugoj si nu reusesc sa ajunga la el. Salvatorii lugojeni au intervenit de urgenta, reusind sa aduca la mal mielul speriat, pe care l-au predat in siguranta. ... citeste toata stirea