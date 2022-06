[FOTO] La anul poate si ... promovarea! Lugojul a castigat Cupa Romaniei, la fotbal, faza judeteana

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Lugoj, care a terminat pe locul II in campionatul Diviziei D, a castigat trofeul editiei din acest an a Cupei Romaniei (judetul Timis).Fotbalistii pregatiti de Arpad Laczko (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari), au invins detasat, cu 4-1, pe CS Universitatea de Vest Timisoara (locul 12, Divizia D, castigatoarea cupei in 2021), pe terenul din Sag, duminica, 19 iunie.Ofensiva lugojeana a transat partida inca din prima ... citeste toata stirea