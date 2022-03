FOTO. La Timisoara se reiau operatiile pe inima la copii. A fost inaugurat un compartiment de cardiologie pediatrica

Vineri, 25 martie, a avut loc inaugurarea Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculara pentru Copii, o entitate medicala noua, cu circuite complete si independente. Aici au fost deja operati primii trei copii. In Timisoara, acesta reprezinta primul compartiment specializat pe chirurgie pentru copiii cu afectiuni cardiace."Ce era imposibil in anii trecuti a devenit posibil cand am avut parte de primele interventii chirurgicale pediatrice la noi in spital. Totul a pornit de la coordonarea ... citeste toata stirea