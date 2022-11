[FOTO] Lugojul in documente medievale! Expozitie inedita organizata de muzeograful Razvan Pinca si lansari de carte

Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica din Lugoj a continuat seria manifestarilor culturale dedicate Zilei Nationale a Romaniei.Astfel, luni, 28 noiembrie, incepand de la ora 17, lugojenii au putut admira expozitia "Lugojul in documente medievale", organizat de muzeograful Razvan Pinca. Expozitia va fi deschisa publica pana in data de 28 februarie 2023, iar cei dornici pot trece pragul muzeului in fiecare zi de luni pana vineri, intre orele 8-16.Vernisajul ... citeste toata stirea