[FOTO] Lugojul, mai fericit! Administratia locala a inceput plantarea a 100 de copaci din specia Catalpa

In fiecare an, in perioada 15 martie-15 aprilie, se serbeaza "Luna Padurii", eveniment ce are rolul de a evidentia rolul padurii in mentinerea echilibrului in natura.Cu acest prilej, Primaria Lugoj, impreuna cu lucratorii de la Serviciul de Sere si Spatii Verzi, au inceput sa planteze 100 de arbori din specia Catalpa, cunoscut si sub numele de "copacul fericirii", denumire primita de la indieni.Primii lugojeni care se vor bucura de umbra acestora sunt cei de pe strada Timotei Popovici ... citeste toata stirea