[FOTO] Lugojul va avea o gara noua! Statia va beneficia de o cladire moderna

Actuala cladire a garii din Lugoj va fi demolata, iar in locul imobilului va fi ridicat unul modern, la standarde europene.Noua constructie va avea doua etaje, va beneficia de un design functional si simplu si va fi o investitie publica semnificativa ce va fi realizata in Lugoj in ultimele decenii.Constructorul spaniol FCC Construccion a programat lucrarile pentru refacerea garii in 2025.Modernizarea cladirii este inclusa in Lotul 2, in care, pe cei 54,13 km ai sectorului de cale ferata ... citește toată știrea