FOTO. Mama si trei copii salvati de politisti dintr-o casa in flacari, in Timis

Totul s-a petrecut in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 1.30, la Liebling, judetul Timis. Un echipaj de la Sectia 9 Politie Rurala Jebel aflat in patrulare a observat ca o casa a fost cuprinsa de flacari. Cei doi agenti au dat imediat alarma si au cerut ajutorul pompierilor insa, pentru ca nimeni nu a iesit din imobil, au decis sa isi riste viata si sa caute supravietuitori.Foto: IPJ TimisOamenii legii au gasit in casa o femeie cu trei copii. Cu totii dormeau si nu aveau habar de ... citeste toata stirea