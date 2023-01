FOTO. Mica Unire, sarbatorita la Timisoara

Anual, in data de 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Unirea statelor Moldova si Esara Romaneasca reprezinta prima etapa in crearea statului unitar roman modern.La Timisoara, manifestarile au avut loc la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, situat in fata sediului Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, de pe bulevardul Take Ionescu.Cu ocazia aniversarii a 164 de ani de la Mica ... citeste toata stirea