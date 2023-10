La sfarsitul saptamanii trecute, in perioada 27-29 octombrie, a avut loc la Timisoara, in Sala Sporturilor "Constantin Jude", concursul international de judo, desfasurat anual, destinat copiilor si veteranilor, organizat in memoria profesorului Constantin Ali Bogdan, "International Judo Cup Constantin Ali Bogdan kids & veterans Timisoara".La acest eveniment, unde un rol important l-a ocupat si competitia destinata Special Needs si la care au avut loc si demonstratii de kata si concurs pe ... citeste toata stirea