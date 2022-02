FOTO. Mihai Ritivoiu, la Clinica de Neuropsihiatrie Infantila. "Nu se sta in frig", dar nu este apa calda

"Cand este vorba despre copii si sanatatea lor, nu intra in discutie nicio amanare. Asa ca acum o ora am fost la Clinica de Neuropsihiatrie Infantila a Spitalului de Copii Timisoara de pe strada Corbului. In urma informatiilor din presa si a mai multor apeluri facute de cetateni in mediul online, am convocat o echipa a Directiei de Sanatate Publica pentru a verifica situatia la fata locului si pentru a ne edifica daca intr-adevar copiii stau in frig in saloane.Nu se sta in frig. E cald peste ... citeste toata stirea